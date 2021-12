Mostra gratuita na Walter da Silveira traz programação ampla de filmes

Uma mostra organizada pelo Sesc Bahia vai reunir filmes de diversos países e gêneros, desta terça-feira, 30, até o dia 8 de julho, na Sala Walter da Silveira.

O Panorama Internacional de Cinema Sesc Bahia, que terá entrada gratuita, inclui na programação filmes como Trabalhar Cansa, dos brasileiros Juliana Rojas e Marcelo Dutra; O Dia que Durou 21 Anos, documentário de Camilo Tavares; Short Cuts, do norte-americano Robert Altman; Adeus, Meninos, de Louis Malle; César Deve Morrer, de Paolo e Vittorio Taviani; Obsessão, de Lee Daniels, e Holly Motors, do francês Leon Carax.



As sessões acontecem sempre às 17 e às 19 horas.

