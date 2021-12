Mostra gratuita do XV Panorama Coisa de Cinema resgata o formato 16mm

Amantes da produção em 16 mm - tipo de película cinematográfica - poderão conferir entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, a Jornada 16 mm com clássicos do cinema baiano e mundial. Realizada gratuitamente na Sala Walter da Silveira, nos Barris, a exibição integra o XV Panorama Internacional Coisa de Cinema.

Criado com o intuito de registrar os horrores da Segunda Guerra Mundial, o formato tem grande força na Bahia. A mostra de 10 obras, traz inclusive, dois curtas em que o estado é protagonista. O primeiro é Favelas (1933), de Alexandre Robatto Filho, com imagens dos morros de Salvador e da praia do Farol da Barra. O segundo é Igreja (1960), de Silvio Robatto, que explora as características da arquitetura católica com forte viés experimental.

Outro curta da lista é A Mulher Marginalizada (1989), de Tuna Espinheira, premiado com Melhor Filme e Melhor Direção no VI Rio Cine Festival, além do Troféu do Ofício Católico Internacional de Cinema (OCIC). Entre os longas, estão A Trapaça (1955), do italiano Federico Fellini e Vampiros de Almas (1956), de Don Siegel, um clássico da ficção científica alienígena.

A Jornada apresenta ainda produções de Rogério Sganzerla, Edgard Navarro, André Luiz Oliveira e Thomas Farkas. Confira a programação completa clicando aqui .

