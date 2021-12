Mostra exibe filmes de diretores japoneses em Salvador

Durante a realização da Mostra "O Universo de Miyazaki | Otomo | Kon", a ser realizada de 26 a 31 de agosto na Caixa Cultural Salvador, serão exibidos 18 filmes dos diretores japoneses Hayaoi Miyazaki, Katsuhiro Otomo e Satoshi Kon, com meia entrada para todos - R$ 4.

Além da exibição de filmes, serão oferecidos debate, curso e oficina gratuitos. O primeiro, no dia 30 de agosto, sábado, às 18 horas, será sobre os diretores homenageados, com os convidados Daniel Pinna e Silvio Ribeiro, e mediação de Jansen Raveira.

O curso, sobre a obra de Hayao Miyazaki, ocorrerá entre os dias 26 e 29 deste mês, terça a sexta, de 16h15 às 18h15, e será ministrado por Jansen Raveira, diretor de cinema de animação, e por Janete Oliveira, professora de Cultura Japonesa.

Por fim, a oficina, de desenho de mangá, acontecerá de 27 a 29, quarta a sexta, de 16h15 às 18h15, na Sala dos Jesuítas da Caixa Cultural Salvador, ministrado por Dilermano Santos, professor de desenho.

As inscrições para a oficina e para o curso já estão abertas e podem ser feitas no site do evento até às 13 horas do dia 19, terça-feira.

No dia 20 de agosto, às 20 horas, será publicado no site a lista dos selecionados para as atividades oferecidas. Quem for listado deverá confirmar presença por e-mail, para não perder a vaga. Caso os alunos regulares não estejam presentes até 15 minutos depois do horário estipulado para início das aulas, estas serão oferecidas para a fila de espera. Quem obtiver frequência mínima de 75% ganhará certificado de participação.

Hayaoi Miyazaki

Os filmes do Miyazaki usam temas recorrentes como a relação da humanidade com a natureza e tecnologia, e a dificuldade de manter uma ética pacifista. Ele dirigiu o premiado longa de animação "A Viagem de Chihiro", de 2001.

Katsuhiro Otomo

Autor de mangá e diretor de anime, Katsuhiro é conhecido por ter criado o mangá "Akira".

Satoshi Kon

Diretor e roteirista dos filmes de animação Perfect Blue (1997), Millenium Actress (2001), Tokyo Godfathers (2003), e Paprika (2006).

