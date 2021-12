Mostra Espaço Feminino será aberta em Salvador nesta sexta

Quatro sessões de cinema com uma programação dedicada a produção e a cultura feminina espanhola tomam conta do auditório do Instituto Cervantes de Salvador (Ladeira da Barra). O Ciclo de Cinema – Espaço Feminino: Mulheres Diretoras no Cinema Espanhol começa nesta sexta-feira, 4, às 18h30, com entrada gratuita.

A Mostra Espaço Feminino tem o intuito de apresentar a cultura cinematográfica da Espanha através de mostras temáticas, em filmes dirigidos por mulheres.

A mostra nasceu no Cervantes de Madri e é realizada em todos os 90 centros do Instituto no mundo. A edição deste ano começou em Nova Iorque, em janeiro deste ano, já passou por 15 cidades do mundo, sendo a última Recife. Agora a mostra chega a Salvador e depois segue para Atenas, na Grécia.

Diálogo

"O interessante dessa edição da mostra é que todos os filmes são muito diferentes uns dos outros. A mostra quer contar que a perspectiva feminina também não é única", conta Alberto Gonzales, diretor-geral do Instituto Cervantes Salvador.

Os filmes exibidos propõem um diálogo entre a cultura cinematográfica e a discussão de gênero. A programação foi realizada de forma a destacar o protagonismo feminino nos papéis cinematográficos e produções de mulheres no cinema em geral e especificamente no cinema espanhol.

O cinema feito por mulheres encontrou um lugar de estabilidade no panorama espanhol, em comparação com a situação de desigualdade que ainda se detecta quando se analisa a presença feminina nas profissões artísticas e técnicas no setor.

Programação

O filme que abre a mostra é A Noiva, dirigido por Paula Ortiz. O filme foi vencedor de diversos prêmios importantes, como o Goya, o Oscar Espanhol.

A ideia é que seja feita uma exibição por semana, porém de 10 a 17 de maio a programação faz uma pausa para celebrar a Semana da Europa, outra mostra de cinema europeu. Uma parceria do Instituto Cervantes, Aliança Francesa e Instituto Goethe com a Dimas (Diretoria de Audiovisual da Bahia).

A programação da Mostra Espaço Feminino retorna no dia 18 com o filme Requisitos para ser uma pessoa normal, seguindo nos dias 25 de maio, com o documentário María Moliner, e finalizando no dia 8 de junho com uma sessão de quatro curtas.

"A seleção dos filmes foi feita em Madri, através de produtoras cinematográficas da Espanha. Foi uma parceria do departamento de cinematografia do Instituto Cervantes em colaboração com o setor audiovisual da Espanha", conta Alberto.

O ciclo é organizado pela Coordenação de Festivais de Cinema Feminino Trama (para seleções de longas-metragens e documentários) e Cortosfera (para curtas-metragens).

Os filmes espanhóis que serão exibidos no Auditório do Instituto Cervantes de Salvador (Ladeira da Barra) têm áudio em espanhol e legenda em português. E todas as sessões são gratuitas.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

