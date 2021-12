Mostra em Salvador homenageia cineasta Ivan Cardoso

O cineasta Ivan Cardoso, conhecido por seus trabalhos irreverentes e provocativos, é o homenageado na mostra "Ivan, o Terrível - O cinema transgressor de Ivan Cardoso", que vai exibir suas principais produções. A homenagem acontece a partir desta quinta-feira, 21, até a próxima quarta-feira, 27, na Sala Walter da Silveira, na Biblioteca dos Barris, em Salvador. A entrada é gratuita.

De acordo com o curador do evento, o arte-educador e designer, Valmar Oliveira, o título da mostra faz referência ao termo "Mestre do Terrir", que passou a designar a obra de Ivan, principalmente a partir da década de 1980 com o lançamento de sucessos como "O Segredo da Múmia" e "As Sete Vampiras", releituras bem-humoradas do gênero terror.

Mais homenagem

O evento também irá reservar um espaço para homenagear o desenhista e roteirista Rubens Francisco Lucchetti, o RF Lucchetti, considerado o papa da "Pulp Fiction no Brasil" e habitual colaborador de Ivan Cardoso. Rubens trabalhou com Ivan na transposição de filmes em quadrinhos, além da elaboração de cartazes das produções.

A mostra é realizada pela Pig Arts em parceria com o Gore Bahia e apoio da Diretoria de Audiovisual, da Fundação Cultural da Bahia (DIMAS/Funceb).

