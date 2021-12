Mostra de filmes LGBT acontece de 17 a 21 de outubro

De 17 a 21 de outubro, acontece em Salvador a V Mostra Possíveis Sexualidades, que traz filmes de ficção e documentários com temática LGBT. As obras serão apresentadas em três centros culturais de Salvador: Instituto Cervantes, Caixa Cultural e Sala de Arte Cinema do Museu.

O evento, cuja primeira edição aconteceu em 2008 e que já tem público cativo, também contemplará mesas-redondas, apresentações teatrais, debates, oficinas e mostra competitiva.

A abertura da Mostra acontecerá no dia 17 de outubro, às 19 horas, na Caixa Cultural, com a exibição do curta-metragem "Quem Tem Medo de Cris Negão?".

O público terá em primeira mão o lançamento do curta baiano "Desvelo", de Clarissa Rebouças.

