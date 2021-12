Mostra de Cinema São Paulo promove festa da cinefilia

Começou oficialmente nesta quinta-feira, 20, a 40ª edição da Mostra Internacional de Cinema São Paulo. É a festa da cinefilia por contar com uma programação gigantesca de filmes que serão apresentados em diversos cinemas até 2 de novembro.

Desde as mais novas produções do cinema mundial, todos inéditos no Brasil, além de uma farta seleção de filmes nacionais, até clássicos restaurados, a mostra permite um mergulho profundo na sétima arte.

Poderão ser vistos filmes recentes muito aguardados como "Elle", de Paul Verhoeven; "O Apartamento", do iraniano Asghar Farhadi, vencedor do prêmio de melhor roteiro e melhor ator – para Shahab Hosseini – no último Festival de Cannes; o drama de época coreano "The Handmaiden" (A Criada), de Park Chan-wook.

Do cinema americano, chegam os filmes "Paterson", de Jim Jarmusch, da seleção de Cannes, além de "O Nascimento de uma Nação", dirigido por Nate Parker, filme vencedor do Festival de Sundance.

Homenagens

Várias homenagens são programadas durante o evento. O grande homenageado deste ano é o provocador cineasta italiano Marco Bellocchio, que ainda assinou a arte do pôster da mostra.

Ele virá a São Paulo para ministrar uma masterclass, além de apresentar seu filme mais novo, "Belos Sonhos", exibido no Festival de Cannes deste ano. Além disso, o evento apresenta uma curta retrospectiva de seus filmes, como "De Punhos Cerrados" (1965), "A Hora da Religião" (2002) e "A Bela que Dorme" (2012).

Outro cineasta que virá a São Paulo para receber homenagem é o norte-americano William Friedkin. Serão apresentadas obras-primas do cinema como "Operação França" (1971), "O Exorcista" (1973) e "O Comboio do Medo" (1977).

Foco polonês

O cinema polonês também recebe enorme destaque na mostra. A maior retrospectiva será das obras do cineasta Andrzej Wajda, morto este mês aos 90 anos. Serão apresentados filmes como "Cinzas e Diamantes" (1958) e "O Homem de Ferro" (1981) – Palma de Ouro em Cannes.

Outro mestre polonês aparece na programação. É Krzysztof Kieślowski, e a mostra exibe nada menos do que "O Décalogo" (1989) completo, em cópias restauradas. Trata-se de uma série com 10 episódios para a TV que o cineasta dirigiu com base nos preceitos dos 10 mandamentos.

Além desses, uma série de filmes contemporâneos da Polônia também serão recebidos durante o evento.

