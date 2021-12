Mostra de Cinema Negro segue até dezembro na Sala Walter

Nesta quarta-feira, 26, às 15h, se inicia a Mostra de Cinema Negro - Ancestralidade na África e Diáspora, na sala Walter da Silveira, que segue até 1º de dezembro como parte das atividades do Novembro Negro, com o objetivo de preservar a memória do patrimônio cultural afro-brasileiro. Nesta quarta, é exibido o documentário A boca do Mundo - Exu no Candomblé. Na sexta, a mostra traz Tango Negro: As Raízes Africanas do Tango. Em sequência, Atlântico Negro - Na Rota dos Orixás e O Dia de Jerusa, dia 29; Serra do Queimadão, dia 30; e, encerrando a mostra, Igi Obá Nile - Memórias de Mãe Raidalva, dia 1º.

