Mostra de Cinema Iraniano exibe filmes com entrada franca

Uma mostra imperdível começa neste sábado, 21, e vai até o dia 27, a partir das 17h30, na Sala Walter da Silveira, com oito filmes traçando um panorama do cinema iraniano dos anos 1990, quando aquela cinematografia começava a despontar no mundo, até os dias de hoje.

Alguns títulos são inéditos nos cinemas baianos, como Um Tempo para Amar (2008), de Ebrahim Forouzeeh, M de Mãe (2006), de Rasoul Mollaghholipour, e O Filho de Maryam (2007), de Hamid Jebelli.



Entre os destaques, ainda, os pouco conhecidos filmes de temática religiosa, como Maria, a Mãe de Jesus (2002), de Shahryar Bahrani, e José (2011), de Farajallah Selhashoori.



Na mostra da Sala Walter, que começa apenas alguns dias antes de a seleção do Irã enfrentar a Bósnia na Arena Fonte Nova, há pelo menos uma obra extraordinária: Procurando Ely (2009), de Asghar Farhadi, o diretor do recente O Passado, que conta com outro título representativo na programação, A Separação (2011), Oscar e Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e Urso de Ouro em Berlim.



A mostra realizada pela Embaixada da República Islâmica do Irã em Brasília, com o apoio da Assessoria de Relações Internacionais da Secult e Diretoria de Audiovisual (Dimas) da Funceb, não traz dois dos nomes mais importantes do cinema Iraniano: Abbas Kiarostami e Mohsen Makhmalbaf. Mas se lança em um arco que vai aos anos 1990 com O Balão Branco (95), de Jafar Panahi, quando a chamada 'nova onda' iraniana estava chegando aos cinemas brasileiros e não apenas às mostras internacionais.



Pioneiros



Kiarostami e Makhmalbaf foram pioneiros, entre os nomes mais representativos que se instalaram definitivamente no país, com títulos como Através das Oliveiras (1994) e Gabbeh (1995). Desde então, o cinema iraniano vem mostrando que não é apenas uma moda. Representativo ano após ano em diversos festivais e mostras internacionais, é um reflexo da história cultural e política daquele país.



Um dos exemplos mais marcantes desta cinematografia é Jafar Panahi, diretor de O Balão Branco, que em 2010 foi condenado a prisão domiciliar por seis anos e proibido de filmar por 20 anos, mas não se abstém de investidas cinematográficas, com parcerias, como Isto Não É Um Filme e Cortinas Fechadas.

