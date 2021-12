Mostra de cinema infantil conta com oficina de animação e contação de história

Filmes de diferentes formatos, contação de história e uma oficina de stop motion compõem a primeira Mostra de Cinema Infantil Luz Mágica, festival online que acontecerá de 31 de março a 4 de abril, com programação gratuita. As cerca de 40 obras audiovisuais previstas ficarão disponíveis durante cinco dias no site do evento, que está sendo finalizado e estará disponível em breve.

A proposta é apresentar tanto obras recentes, feitas a partir de 2019, quanto filmes mais antigos, mas pouco conhecidos do público em geral. A seleção contemplará produções para crianças, todas acompanhadas de classificação indicativa. Um rastreio por faixa etária poderá ser feito pelo sistema de busca do site, permitindo que familiares e educadores encontrem os filmes que melhor dialogam com a idade e interesse das crianças.

“A linguagem audiovisual é um instrumento poderoso para contar histórias, uma ferramenta importante de transmissão de conhecimento, que auxilia na construção da consciência de si e do mundo”, ressalta a idealizadora, curadora e diretora artística da Mostra, a cineasta Marília Hughes Guerreiro. Graduada em psicologia e com experiência em psicologia escolar, Marília parte desse olhar apurado sobre a infância para selecionar os filmes da Mostra, aliando valores estéticos a objetivos pedagógicos.

A Mostra irá mobilizar escolas públicas e privadas para que incentivem os estudantes a acompanharem o festival, acessando o conteúdo com eles e elaborando atividades que envolvam a programação.

Crianças entre 7 e 12 anos poderão aprender sobre cinema de animação na Oficina de Stop Motion que será realizada pela animadora baiana Jamile Coelho. Com aulas expositivas e práticas, os doze participantes da atividade conhecerão os meios para fazer filmes com esse estilo de animação. Cada criança deve estar acompanhada por um adulto durante a oficina. Para se inscrever basta preencher o formulário.

Um momento de interação ao vivo será garantido pela live de Contação de História com a escritora Danielle Andrade. A ideia é reconectar os participantes com a tradição oral, o hábito em retomada de sentar em volta de uma pessoa para ouvir histórias. Ao final, as crianças serão estimuladas a fazer um desenho baseado na história que foi contada.

Quando a Mostra de Cinema Infantil Luz Mágica terminar, os filmes com direitos liberados serão mantidos no ar até o dia 30 de abril, permitindo acesso prolongado a essas obras. A programação completa será divulgada em breve.

