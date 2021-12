Mostra de Cinema e Direitos Humanos começa nesta quinta em Salvador

Salvador recebe a partir desta quinta-feira, 22, a programação da 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, que segue até terça, 27, na Sala Walter da Silveira, nos Barris. Serão exibidos 40 filmes, distribuídos em quatro mostras: Temática, Panorama, Mostrinha e Homenagem, que celebra a carreira do ator e diretor Milton Gonçalves.

As produções abordam diversas temáticas dos Direitos Humanos, como memória e verdade, questões de gênero, populações negra, indígena e LGBT, imigrantes, direitos das pessoas com deficiência, da criança, dos idosos e da mulher, direito a saúde e educação, diversidade religiosa e meio ambiente. Para permitir a acessibilidade, todas as sessões contam com closed caption, e em sessões selecionadas haverá áudio descrição e Libras.

Após as sessões, o público poderá participar de debates com especialistas e pesquisadores no tema abordado. “A onda de retrocesso que vem tomando conta de vários países mostra que, mais do que nunca, precisamos lembrar e lutar pela eficácia dos direitos fundamentais presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Salvador não poderia ficar de fora dessa discussão”, ressalta o coordenador da mostra, Tarcísio Neto.

Homenageado

A edição 2018 da mostra presta homenagem ao ator e diretor Milton Gonçalves, que acumula no currículo mais de 70 filmes. Presente nas telas e palcos desde a década de 1950, ele participou da história da televisão, do teatro e do cinema brasileiros. Sua versatilidade dramática e seu talento venceram as barreiras que normalmente são impostas aos artistas negros no país.

