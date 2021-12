Mostra de Cinema de Tiradentes 2018 premia filme 'Baixo Centro'

Após uma semana intensa de exibição de curtas e longas metragens, homenagens, oficinas, debates e performances, a 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes chegou ao fim no último sábado, 27. 'Baixo Centro', filme mineiro dirigido por Ewerton Belico e Samuel Marotta, foi eleito pelo Júri da Crítica o Melhor Longa Metragem da Mostra.

Ao focar na trajetória de personagens da periferia de Belo Horizonte a partir de uma óptica que coloca o espectador dentro daquelas realidades, o filme traz uma pertinente reflexão acerca das restritas opções de vida que aquelas pessoas possuem.

Cada personagem em Baixo Centro segue em um relato de suas existências, relembrando seus passados, refletindo acerca de seus futuros e perpassando por um presente que parece colocá-los em uma rotina de contagem regressiva. As luzes de BH ao fundo dos emblemáticos quadros dos subúrbios da metrópole parecem iluminar aquelas vidas como uma espécie de presságio para as luzes das sirenes que abreviam uma delas ao final.

Ao receber o troféu, a dupla de cineastas leu uma carta escrita pela Associação de Trabalhadores e Trabalhadoras do Cinema Independente de Minas Gerais. Direcionada ao governo do estado, o documento solicitou do executivo uma maior participação da classe audiovisual nos processos de elaboração de editais de financiamento e distribuição de verba para produção.

“Entendemos que tais transformações só serão possíveis com um instrumento permanente, regulado por lei e criado com a participação de toda a sociedade. Acreditamos que o maior desafio do Brasil atual é devolver ao povo o seu poder de participação”, disse Ewerton Belico.

Na categoria Curta Metragem, o Júri da Crítica premiou a produção do Rio de Janeiro, Calma. Dirigida por Rafael Simões, o curta aborda em um cenário de destruição questões cruciais como moradia e perseguição de um Estado cada vez mais excludente.

Em um momento de muita emoção, a atriz Julia Katharine recebeu o Prêmio Helena Ignez para destaque feminino. Protagonista e roteirista de Lembro Mais dos Corvos, filme de Gustavo Vinagre, a atriz dedicou, entre lágrimas, o troféu a todas as mulheres que lutam por seu espaço na vida e no trabalho.

