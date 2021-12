Mostra de cinema CineBH aposta na irreverência e no delírio

Apesar da temática “Cinema de urgência”, o CineBH também encontrou lugar para destacar filmes irreverentes e de teor fantástico na sua programação. O exemplo mais claro disso foi a exibição do longa japonês The Mole Song – Hong Kong Capriccio (algo como “A Canção da Toupeira: Capricho em Hong Kong”), do cineasta cult Takashi Miike.

Quem conhece o realizador de filmes de terror como Audição e Ichi – O Assassino sabe do apreço que o diretor tem pelo cinema de gênero, indo do suspense ao filme de samurais. Os dramas policiais também fazem parte de sua cartilha de interesse, e esse novo filme explora com tons de absurdo e comédia mais uma história de máfia japonesa.

A trama rocambolesca é o que menos importa – e, na verdade, ela é continuação de um filme anterior do cineasta. No entanto, o início do filme nos situa bem: Reiji Kikukawa (Tôma Ikuta) é um policial infiltrado numa facção criminosa, mas é o típico agente idiota que só faz burrada, um crianção com responsabilidades. No fundo, todos os personagens são excêntricos, e o filme carrega no estereótipo do japonês extravagante.

Tudo isso serve para o diretor pisar o pé no freio da insanidade e delirar com momentos os mais inusitados – uma briga com desentupidor de pia fedido, um tigre atacando o protagonista durante a queda de um edifício. Miike não está nem aí para verossimilhanças e realismo, abusa sem pudor da liberdade poética que impõe à sua criação. Quem embarcar na proposta terá muito com que se divertir.

Da Argentina à China

Filme argentino muito diferente do que estamos acostumados a ver (do que se convencionou pensar do cinema dos hermanos), Uma Noiva de Shangai, de Mauro Andrizzi, é uma viagem psicodélica por um universo novo.

A estranheza já começa pela língua e paisagem, já que o cineasta filmou em Xangai, com elenco local. O filme parte de uma provocação de um festival que convidou o cineasta a realizar um longa fora de sua zona de conforto, com poucos recursos e ajuda de uma tradutora.

O diretor se apegou a uma antiga lenda chinesa sobre os corpos dos amantes terem de ser enterrados lado a lado quando eles morrem para que seus espíritos permaneçam em paz. Dois amigos atrapalhados são convocados por um desses espíritos inquietos que precisa que o caixão com o corpo de sua noive seja levado para perto dele em outra cidade através de um rio.

A trama é, mais uma vez, cheia de tropeços, e Andrizzi assume com muita naturalidade certo amadorismo, também suspendendo a crença na verossimilhança. Ao contrário do filme de Miike, no entanto, falta um pouco mais humor e escracho, já que a proposta é claramente apostar na fábula descompromissada.

Clássico da ficção científica

Exibido em praça pública, Blade Runner – O Caçador de Andróides (1982), de Ridley Scott, encantou o público que foi (re)ver um dos filmes de ficção científica mais notáveis do cinema.

A história do caçador de replicantes, andróides iguais aos humanos, num mundo distópico, é cheia de questionamentos filosóficos sobre a essência humana. Scott, no auge do seu talento, fez um filme soturno a nos questionar sobre aquilo que somos, ou que pensamos que somos.

O filme vai ganhar uma continuação neste ano com o lançamento de Blade Runner 2049, dirigido pelo cineasta canadense Dennis Villeneuve, e deve chegar aos cinemas brasileiros em 5 de outubro.

* O jornalista viajou a convite da organização do festival

