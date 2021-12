Mostra de cinema antecipa destaques internacionais

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo termina oficialmente nesta quarta-feira, 2, mas já exibiu grandes filmes que são destaques dos próximos lançamentos comerciais. Um dos mais aguardados é o longa norte-americano O Nascimento de uma Nação.

Em 1915, o cineasta norte-americano David W. Griffith dirigiu O Nascimento de uma Nação, em que sistematizou a gramática da narrativa clássica americana. No entanto, a história continha teor altamente racista.

Pouco mais de 100 anos depois, Nate Parker, cineasta e ator negro, dirigiu, escreveu e protagonizou um filme que conta a história de uma rebelião de escravos no sul dos Estados Unidos. E resolveu nomeá-lo com o mesmo título do polêmico filme de Griffith.

É como um acerto de contas, uma resposta direta ao filme anterior e revela uma necessidade de afirmação do negro como protagonista de fatos históricos pouco conhecidos. A estreia no Brasil será no próximo dia 10.

Cinema de provocação

Se a cultura do estupro é um dos temais mais discutidos na atualidade, um filme como Elle é capaz de suscitar questionamentos muito intensos sobre a questão. Há quem ame ou odeie o filme, mas de uma coisa é certa: é impossível sair incólume dele. Chega aos cinemas dia 17.

Dirigido na França pelo provocador cineasta holandês Paul Verhoeven (de filmes como Instinto Selvagem), Elle traz a história de uma mulher que é violentada logo na primeira cena do filme. A partir daí ela busca descobrir a identidade do seu algoz.

Interpretada pela grande atriz Isabelle Huppert, Michèle Leblanc não se deixa abater pelo crime. Dona de personalidade forte, ela se mostra bastante dura na relação com as pessoas ao seu redor e aos poucos vai revelando atitudes rudes e impositivas, dura como uma rocha.

Outros filmes exibidos na mostra têm estreia marcada. É o caso de Animais Noturnos, thriller psicológico dirigido pelo norte-americano Tom Ford que será lançado no final de dezembro. No filme, Amy Adams vive a dona de uma galeria de arte que recebe a cópia do livro que seu ex-marido acabou de escrever e fica obcecada pela história que julga ser autobiográfica.

Para quem gosta de ação e adrenalina, outra sensação da Mostra é Invasão Zumbi, o divertido e angustiante filme sul-coreano sobre mortos-vivos que encurralam os passageiros de um trem. Estreia dia 24.

