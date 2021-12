Mostra com filmes dirigidos por mulheres é realizada no Circuito Saladearte

Inicia nesta quinta-feira, 17, a 1ª Mostras Elas - Filmes Dirigidos por Mulheres, na Saladearte da Ufba, no Vale do Canela, em Salvador. O projeto segue até o domingo, 20, e contará com 30 filmes contemporâneos.

O evento apresenta filmes nacionais dos gêneros de ficção, documentário e animação. Algumas edições são inéditas na cidade, como os longas “Modo de Produção”, de Dea Ferraz, e a “A Destruição de Bernardet”, de Cláudia Priscila e Pedro Marques.

A homenageada da mostra será a cineasta Adélia Sampaio. Ela foi a primeira negra a dirigir um longa de ficção, o "Amor Maldito", no Brasil.

Além dos filmes, a programação conta com três mesas de debate com temas sobre “Políticas de fomento à participação das mulheres no audiovisual”, “Mulheres por trás das câmeras no cinema brasileiro” e “Coletivos e ações coletivas de mulheres no audiovisual”.

O evento ainda oferece consultoria e oficina de roteiro, ministradas pela premiada roteirista Francine Barbosa, também professora, educadora e parecerista em editais de audiovisual.

Os ingressos estão no valor de R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia). Para os debates, a entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço. Os interessados podem conferir a programação completa no site do projeto.

