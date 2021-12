Mostra Cine Horror exibe 72 filmes em Salvador a partir desta sexta

Começa nesta sexta-feira, 19, a terceira Mostra de Cinema Cine Horror, dedicada exclusivamente a filmes de gênero fantástico (horror, suspense, trash, fantasia, ficção, entre outros). A programação gratuita acontece até 27 de outubro, na Sala Walter da Silveira (Barris), com a exibição de 72 produções cinematográficas, além de debates e bate-papos.

Esta edição conta ainda com uma homenagem aos 200 anos de Frankenstein, que apareceu pela primeira vez em 1818, no romance “Frankenstein or, The Modern Prometheus”, da escritora Mary Shelley.

As sessões do Cine Horror acontecem desta sexta a domingo, 21, e também nos dias 26 e 27, das 14h às 21h. Entre os destaques, estão a estreia do novo longa metragem do diretor Rodrigo Aragão, “A Mata Negra” e “Trauma” (Chile), de Lucio A. Rojas.

Na área dos curtas-metragens, o Festival traz mais uma vez a produção lusitana no gênero, além de filmes oriundos do México e Espanha, com obras dos diretores Francisco Lacerda, Pablo S. Pastor, Hugo Pinto, José Luis Anaya, Paulo A. M. Oliveira e Pablo Marini.

O Nordeste traz como representantes os diretores Julio Castro e Vlamir Cruz (CE), Marcelo Trigo (PE), enquanto a Bahia mostra os trabalhos dos diretores Rodrigo Luna, Carlos Faria, Hilda Lopes Pontes e Calebe Lopes. Também serão exibidos os trabalhos das diretoras Mariana Jaspe e Larissa Anzoategui, e dos diretores Leonardo Medeiros, Edem Ortegal, Felipe Iesbick, Armando Fonseca e Raphael Borghi.

adblock ativo