Uma das séries de jogos mais celebradas dos últimos tempos, Mortal Kombat, ganhou o primeiro trailer do seu novo filme nesta quinta-feira, 18. O vídeo, que traz uma referência ao Brasil logo no começo, é repleto de violência gráfica, uma marca da franquia. Também não faltaram as citações da locução dos games como "Get over here" (Venha aqui) de Scorpion e "Finish him" (Acabe com ele) e a trilha sonora clássica.

A prévia começa com Sonya Blade (Jessica McNamee) falando de uma investigação policial. Membro de uma unidade de forças especiais, ela conta que veio ao Brasil em busca de Sub-Zero (Joe Taslim), um fugitivo procurado, dono de poderes sobre-humanos envolvendo o gelo. A partir daí, o vídeo segue falando do torneio mundial conhecido como Mortal Kombat.

Há ainda a aparição de lutadores que passaram pelos diversos títulos do game e o recrutamento de Cole Young (Lewis Tan), personagem criado especialmente para o filme. Produzido pela Warner Bros, Mortal Kombat vai estrear nos cinemas e no serviço de streaming HBO Max no dia 16 de abril. Confira o trailer:

Da Redação Mortal Kombat: sangrento, trailer do novo filme tem referência ao Brasil

adblock ativo