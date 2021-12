O ator holandês Rutger Hauer, intérprete do vilão Roy Batty no filme Blade Runner: O Caçador de Androides (1982) morreu aos 75 anos na última sexta-feira, 19. A informação foi dada pelo agente do ator à revista especializada Variety.

Além do papel em Blade Runner, o ator participou de filmes como Sin City e Batman Begins. Hauer ainda interpretou o personagem Niall Brigant na série de vampiros True Blood.

Estadão Conteúdo Morre Rutger Hauer, o vilão de 'Blade Runner'

adblock ativo