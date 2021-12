Morre o cineasta baiano Guido Araújo aos 83 anos

Um dos maiores guerreiros do cinema baiano se foi na manhã desta quarta-feira, 27: Guido Araújo, idealizador das Jornadas de Cinema da Bahia e documentarista, morreu internado no Hospital Português, de causas ainda não reveladas.

Um dos últimos remanescentes de sua geração, Guido tinha 83 anos e foi de importância fundamental para o cinema não apenas baiano, mas também brasileiro.

"Ele foi um lutador para que a sétima arte se desenvolvesse no Brasil. Trabalhou muito pela Jornada trabalhou no Rio de Janeiro, no primeiro filme do Nélson Pereira dos Santos, o clássico Rio 40 Graus, estudou fora do pais (na então Tchecoslováquia), voltou, aplicou o que aprendeu aqui. Sempre lutou pelo cinema, foi um cara que fez tudo mesmo pelo cinema", afirma Roque Araújo, cineasta contemporâneo de Guido.

"Guido foi um cara importante como Walter da Silveira, ele elevou a Bahia. A respeitabilidade dele lá fora, no meio dos cineastas alternativos, era enorme. O Brasil vai chorar por Guido", diz o jornalista Raul Moreira, que também milita na seara cinematográfica local.

A cremação será nesta quinta-feira, 28, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador, às 10h.

adblock ativo