Morre o ator Peter O'Toole aos 81 anos

Londres - O ator de origem irlandesa Peter O'Toole, que deu vida ao coronel T.E. Lawrence em "Lawrence de Arábia", morreu aos 81 anos em um hospital de Londres, confirmou neste domingo, 15, seu agente, Steve Kenis.

O intérprete passará à história do cinema por sua versatilidade, e pela memorável interpretação neste longa, dirigida por David Lean, em 1962. "Era único no melhor sentido e um gigante em sua área", destacou seu agente.

O ator morreu no sábado em um hospital de Wellington, na capital britânica, após sofrer uma longa doença, explicou Kenis, que não deu mais informações sobre as causas da morte de O'Toole.

O ator, que começou sua carreira em Bristol e Londres aos 17 anos e atuou em filmes como "A Noite dos Generais" (1966) e "O Homem de La Mancha" (1972), recebeu um Oscar honorário em 2003 após oito indicações.

De pai irlandês e mãe escocesa, sua data e lugar de nascimento sempre estiveram rodeados de imprecisão, e apesar de algumas fontes garantirem que nasceu em Connemara, na Irlanda, para outros é O'Toole é nascido em Leeds, no norte da Inglaterra.

Ele mesmo aceitava como verdadeira data de seu nascimento 2 de agosto de 1932.

Na vida pessoal O'Toole maltratou sua saúde com uma confessa dependência do álcool, o que o deixou em 1976 à beira da morte, quando tiveram que extirpar parte do estômago e do intestino.

