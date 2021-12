Morre Mike Nichols, de 'A Primeira Noite de um Homem'

Mike Nichols, ganhador do Oscar como diretor de "A Primeira Noite de um Homem" (1967) morreu aos 83 anos, conforme informou nesta quinta-feira, 20, a rede de TV ABC News.

"Ele era um verdadeiro visionário, ganhou os maiores prêmios por seu trabalho como diretor, roteirista, produtor e humorista, e foi um dos poucos que venceu o EGOT - Emmy, Grammy, Oscar e Tony - durante a carreira", destacou o presidente de ABC News, James Goldston, durante a leitura do comunicado.

Nichols foi indicado aos Oscar de melhor diretor em outras três ocasiões: "Quem Tem Medo de Virginia Woolf?" (1966), "Silkwood - O Retrato de uma Coragem" (1983), e "Uma Secretária de Futuro" (1988).

Nascido em Berlim em 1931, Nichols se mudou para os Estados Unidos com os pais quando tinha sete anos e sua família escapava da Alemanha nazista.

Graduado na Walden School em Nova York, sua dedicação ao mundo da arte começou no início dos anos 50 na Universidade de Chicago. Nessa época, ao mesmo tempo em que estudava Medicina, se juntou a um grupo de comediantes liderado por Elaine May.

Seus últimos trabalhos para o cinema foram "Jogos do Poder" (2007), com Tom Hanks, Julia Roberts e Philip Seymour Hoffman, e "Closer: Perto Demais" (2004), com Natalie Portman, Jude Law e Clive Owen.

Seu último Tony foi há dois anos por sua revisão de "A Morte de um Caixeiro-Viajante" escrito por Arthur Miller.

