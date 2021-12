Morre Lúcia Rocha, mãe do cineasta baiano Glauber Rocha

Lúcia Rocha, mãe do cineasta Glauber Rocha, faleceu nesta sexta-feira, 3. A notícia foi confirmada pela neta dela, Paloma Rocha em seu Facebook no começo desta tarde. O velório será realizado ainda esta noite, na Fundação Tempo Glauber, no Rio de Janeiro. Segundo

"Com muita tristeza aviso aos amigos que minha avô está partindo. O velório será nesta sexta à noite, no Tempo Glauber, Rua Sorocaba, 190 - RJ, Botafogo. Para àqueles que quiserem se despedir ...", comunicou Paloma, na rede social.

Lúcia tinha 95 anos e era natural de Vitória da Conquista. Ela se casou com Adamastor, com quem mais duas filhas, além de Glauber, Ana Marcelina, Glauber e Anecy. Dona Lúcia, como era conhecida, participava ativamente da Fundação Tempo Glauber.

