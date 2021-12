Morre Hector Babenco, diretor de 'Pixote' e 'Carandiru'

Morreu na noite desta quarta-feira, 13, por volta das 23h, o cineasta Hector Babenco. Ele, que tinha 70 anos, teria sofrido uma parada cardíaca na casa onde morava, em São Paulo, segundo Raquel Arnaud, ex-mulher do cineasta, em entrevista à Folha de S. Paulo.

Radicado no Brasil, Babenco, que nasceu na Argentina, foi um dos mais importantes cineastas do país. No seu currículo filmes como "O Beijo da Mulher-Aranha" (1985), indicado ao Oscar de melhor diretor, "Pixote: A Lei do mais Fraco" (1981) e "Carandiru" (2003).

O último filme de Babenco, "Meu Amigo Hindu", com Willem Dafoe e Maria Fernanda Cândido, foi lançado em 2015. O longa retratava a história de um cineasta em luta contra uma doença.

