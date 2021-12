O ator finlandês George Gaynes - conhecido por interpretar o comandante Eric Lassard, no filme "Loucademia de polícia" - morreu nesta segunda-feira, 15, aos 98 anos. A informação foi confirmada pela filha do ator Iya Gaynes Falcone Brown.

Gaynes, que também se tornou famoso por atuar na série de TV "Punky - a levada da breca", foi lembrado na internet por colegas da profissão.

"Quando eu penso nos momentos de mais felicidade da minha vida, eles são compartilhados com esse homem incrível. O universo ganhou uma estrela gigante. Você vai estar no meu coração e alma para sempre. Sua pequena Punky", escreveu a atriz Soleil Moon Frye, intérprete da personagem Punky, no Twitter.

Gaynes estrelou os sete filmes "Loucademia de polícia" e também a versão de 1994 de "O quarteto fantástico". Seu último trabalho foi no filme "Recém-casados", de 2003.

Da Redação Morre George Gaynes, do filme 'Loucademia de polícia'

