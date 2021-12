Morre diretor de "Para Sempre Alice"

O cineasta Richard Glatzer, um dos diretores do filme "Para Sempre Alice", com o qual Julianne Moore conquistou o Oscar há duas semanas, morreu na quarta-feira vítima de esclerose lateral amiotrófica.

"Estou devastado. Richard era minha alma gêmea, meu colaborador, minha vida. Um verdadeiro artista e um homem brilhante", escreveu no Twitter Wash Westmoreland, seu companheiro de vida e de profissão.

"Vê-lo lutar contra a esclerose lateral amiotrófica durante quatro anos com tanta coragem me inspirou e a todas as pessoas que conhecemos".

Glatzer, 63 anos, embarcou com o companheiro na direção de "Para Sempre Alice" há um ano para contar a história de como uma mulher enfrenta a luta contra o Alzheimer precoce.

Com sua atuação, Julianne Moore levou o primeiro Oscar de sua carreira.

A atriz, que dedicou o prêmio a Glatzer, recordou na entrega do Oscar que o diretor optou por enfrentar sua doença fazendo o que mais gostava: se colocar atrás da câmera.

"Quando foi diagnosticado, Wash lhe perguntou o que queria fazer - Viajar? Ver o mundo? - e ele respondeu: fazer filmes, o que eu faço", revelou a atriz.

Há dois anos, Glatzer e Wash dirigiram "The last of Robin Hood", com Dakota Fanning, Susan Sarandon e Kevin Kline, que narra os últimos dias da vida do ator Errol Flynn.

adblock ativo