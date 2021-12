Morre aos 96 anos o ator Leonardo Villar, protagonista do filme ‘O Pagador de Promessas’

Morreu na manhã desta sexta-feira, 3, em São Paulo, o ator Leonardo Villar, 96 anos, protagonista do filme “O Pagador de Promessas”. De acordo com informações do Portal Extra, ele foi vítima de uma parada cardíaca e estava internado desde a quinta-feira.

O paulista é conhecido por estrelar, ao lado de Glória Menezes, a obra “O Pagador de Promessas”, que teve direção de Anselmo Duarte e foi o único brasileiro a conquistar o prêmio máximo do Festival de Cannes: a Palma de Ouro.

Na Rede Globo, os últimos trabalhos realizados por Leonardo foram “Passione” (2010), “Pé na Jaca” (2006) e “Cabocla” (2004). Leonardo também é conhecido por substituir Sergio Cardoso em “O Primeiro Amor”, em 1972, após Cardoso falecer de um ataque cardíaco, menos de um mês do fim das gravações.

