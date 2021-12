Morre aos 77 anos o produtor de cinema Jerry Weintraub

O produtor de cinema, Jerry Weintraub, morreu nesta segunda-feira, 6, aos 77 anos em sua casa de Palms Springs, na Califórnia, Estados Unidos, por causas ainda não reveladas, segundo informou o portal de entretenimento TMZ.

Segundo o site, a saúde do produtor nova-iorquino tinha piorado recentemente, mas não foram dados mais detalhes sobre os motivos de sua morte.

Antes de aterrissar no mundo do cinema, Weintraub foi produtor de grandes nomes da música como Frank Sinatra, Bob Dylan, Led Zeppelin, Dolly Parton, The Beach Boys, Elvis Presley e John Denver.

Entre os filmes mais emblemáticos que produziu se destacam "Karatê Kid" e a franquia "Onze Homens e Um Segredo". Atualmente Weintraub trabalhava no novo filme de "Tarzan", cujo lançamento está previsto para o ano que vem.

O produtor ganhou três prêmios Emmy ao longo de sua carreira, o mais recente pelo filme "Behind the Candelabra", com Michael Douglas e Matt Damon.

