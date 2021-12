Morre a atriz italiana Laura Antonelli

A atriz italiana Laura Antonelli, destaque das comédias eróticas do cinema dos anos 70, foi encontrada morta nesta segunda-feira em sua casa em Ladispoli, perto de Roma, informou a imprensa.

A causa da morte de Antonelli, de 73 anos, não foi divulgada.

Laura Antonelli nasceu em 28 de novembro de 1941 na cidade de Pula, hoje na Croácia, mas que na época era parte da Itália.

A atriz ficou famosa com as comédias eróticas italianas do fim dos anos 60 e início dos anos 70, como "A revolução sexual" (1968) ou "Malícia" (1973).

Durante a carreira, Laura trabalhou com alguns dos grandes nomes do cinema italiano, como Luchino Visconti, Dino Risi, Ettore Scola e Luigi Comencini.

A atriz foi casada com Jean-Paul Belmondo de 1972 a 1980, um período em que viveu em Paris e rodou vários filmes com diretores franceses.

Sua carreira chegou ao fim nos anos 1980, após várias cirurgias plásticas malsucedidas e problemas judiciais provocados pela descoberta de cocaína em sua casa.

Desde então ela morava em Ladispoli, a 40 km de Roma.

