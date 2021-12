Montadora de ‘Hebe’ participa de Panorama de Cinema em Salvador

Joana Collier, premiada no Festival de Gramado pela montagem do filme 'Hebe: a estrela do Brasil' estará à frente de um laboratório de montagem em Salvador. A formação faz parte do XV Panorama Internacional Coisa de Cinema, que ocorrerá entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro.

Com inscrições abertas até o dia 14 de outubro, o laboratório vai receber produções nacionais ainda não finalizadas que tenham até 2h40 de duração. O objetivo é orientar diretores e montadores para o aprimoramento do trabalho de montagem.

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis pelo site, por meio do preenchimento de uma ficha de inscrição. Após essa etapa, é necessário enviar o material por e-mail. Os projetos pré-selecionados pagarão uma taxa de R$ 300 para participação do diretor e do montador do filme no laboratório.

adblock ativo