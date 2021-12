Depois de divulgar o teaser, o filme "Mogli - O Menino Lobo" ganha nesta terça-feira, 15, trailer e suas primeiras imagens.

Com visual emocionante e narração de Scarlett Johansson como a cobra píton Kaa, as cenas divulgadas prometem prender a atenção do público e mostrar um aperitivo do que vem por aí.

A animação com live-action pela Disney narra as aventuras de Mogli, vivido pelo estreante Neel Sethi, de apenas 10 anos. Na história, Mogli é um garoto órfão criado por animais na selva.

O filme está previsto para chegar aos cinemas brasileiros em 2016.



Assista ao trailer de "Mogli - O Menino Lobo":

Da Redação "Mogli - O Menino Lobo" ganha trailer e primeiras imagens

adblock ativo