Modelo brasileira será protagonista de filme de Scorsese

A modelo brasileira Alessandra Ambrosio trabalhará sob as ordens de Martin Scorcese em São Paulo no novo filme do diretor, "O Manipulador", segundo informou a produtora.

As primeiras cenas do filme, que será lançado em 2016, serão gravadas em agosto na capital paulista por conta dos compromissos profissionais da modelo, segundo um comunicado da Focus Features, sociedade do grupo Paramount, enviado à Agência Efe.

O filme, com roteiro de Mark Bomback, é inspirada na vida do multimilionário italiano Alessandro Proto, o empresário que inspirou a saga literária "Cinquenta tons de cinza".

Alessandra fará o papel da namorada do jovem magnata e agente imobiliário, que por sua vez será interpretado pelo ator Channing Tatum.

Para a prestigiada modelo e angel de Victoria's Secret, será a primeira experiência cinematográfica como protagonista.

