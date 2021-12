Tom Cruise não vai deixar de interpretar Ethan Hunt tão cedo. Mal acabou de estrear nos Estados Unidos Missão Impossível: Nação Secreta (no Brasil, dia 13 de agosto), o ator já revelou que um novo filme da franquia vem aí. No programa The Daily Show, nesta quarta-feira, 29, o apersentador Jon Stewart questionou Cruise sobre o próximo filme da franquia. "Estamos começando a trabalhar nele agora. Provavelmente vamos filmar no verão [meio do ano] de 2016", respondeu o ator.

Tom Cruise não revelou muito mais do que isso. O nome do diretor e informações sobre a história devem começar a sair ainda este ano.

Confira o trailer de Missão Impossível: Nação Secreta, o quinto filme da franquia:

Da redação Missão: Impossível 6 começa a ser filmado em 2016

