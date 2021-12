O filme nacional Minha Mãe é uma Peça já tem seu primeiro trailer divulgado. A comédia é uma adaptação para o cinema da peça homônima escrita e estrelada por Paulo Gustavo. O texto, que levou mais de um milhão de pessoas aos teatros do Brasil, chega às telas de cinema, no dia 21 de junho, comandada pelo diretor André Pellenz e produzido por Iafa Britz, mesmo time que encabeça o programa 220 Volts, do canal Multishow. O roteiro é de Paulo Gustavo e Fil Braz, com colaboração de Rafael Dragaud.



No filme, Paulo Gustavo interpreta Dona Hermínia, uma mulher de meia idade, aposentada e sozinha, que tem como preocupação maior cuidar dos filhos. Mas agora que eles cresceram e não param de confrontá-la, a solução será dar um gelo e sair de casa. Sem um trabalho ou um companheiro, a dona de casa resolve ir para o apartamento de sua tia Zélia (Suely Franco) esfriar a cabeça e repensar a vida. Os filhos, sozinhos em casa, a princípio apreciam a liberdade, mas depois vêem que não é fácil ficar longe da mãe.

Veja o trailer oficial

Da Redação 'Minha mãe é uma peça - o filme' ganha trailer; assista!

O longa traz no elenco participações especiais de Ingrid Guimarães, Samantha Schmütz, Mônica Martelli, Herson Capri, Alexandra Richter, Suely Franco, Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo, entre outros.

