A incrível história de sobrevivência deu a volta ao mundo e agora chega aos cinemas com Antonio Banderas como ator principal, mas seus verdadeiros protagonistas, os 33 mineiros do Atacama, não estão animados com a estreia da produção hollywoodiana "Os 33" no Chile, marcada para esta quinta-feira, 6.

Cinco anos depois do deslizamento que prendeu os trabalhadores a mais de 600 metros de profundidade, no fundo de uma velha mina no árido deserto chileno, os protagonistas reais expressaram sua insatisfação com os direitos da incrível história.

"Não vou participar desse show", disse à AFP o mineiro Luis Urzúa, chefe de turno naquele 5 de agosto de 2010, quando um deslizamento o prendeu junto a seus companheiros no fundo da mina San José, na cidade de Copiapó, em pleno deserto do Atacama, no norte do Chile.

A história parecia se encaminhar para mais uma tragédia. Durante 17 dias, nada se sabia sobre eles e, quando a esperança estava prestes a acabar, uma pequena mensagem de vida do fundo da mina, em que afirmavam estar todos bem, provocou uma reviravolta épica na história. Após 69 dias, todos foram resgatados sãos e salvos em um final feliz que comoveu o mundo.

Insatisfeitos com os direitos

"A realidade é diferente. E eu prefiro não participar, porque o que preciso é recuperar os direitos da minha história", disse Urzúa por telefone de Copiapó, ressentido pelo que considera a "perda" dos direitos de comercialização da história que protagonizou há cinco anos.

Poucas semanas depois de serem resgatados, em 13 de outubro de 2010, os 33 mineiros fizeram um acordo para ceder os direitos de sua história para um filme e um livro.

"Os 33" é dirigido pela mexicana Patricia Riggen e protagonizado pelo espanhol Antonio Banderas e a francesa Juliette Binoche, além do brasileiro Rodrigo Santoro. A estreia no Brasil está marcada para 29 de outubro.

AFP Mineiros chilenos estão insatisfeitos com filme "Os 33"

