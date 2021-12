Michael Keaton virá ao Brasil para promover RoboCop

O brasileiro José Padilha, diretor de RoboCop e os atores Joel Kinnaman (A Hora da Escuridão) e Michael Keaton (Beetlejuice) são esperados no Rio de Janeiro para a première do filme. A ação faz parte da divulgação da refilmagem do longa que chega às telonas no dia 21 de fevereiro.

Este é o primeiro filme que Padilha comanda fora do Brasil. Ele foi o diretor de longas que trazem uma questão polêmica como Tropa de Elite 1 e 2 e o documentário, Ônibus 174.

Em RoboCop, Alex Murphy (Joel Kinnaman), é um policial e pai de família que fica gravemente ferido em serviço. A empresa OmniCorp, envolvida na criação de armas de guerra, usa a oportunidade e reconstroi o corpo do policial.

Assista ao trailer legendado de RoboCop:

