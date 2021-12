Mia Wasikowska: 'É ótimo ter uma jovem tão empoderada como protagonista'

Quanto você acredita que mudou seu papel em relação ao primeiro filme?

A principal mudança provavelmente é que agora entendo onde estou me metendo. No primeiro filme, eu era um tanto nova na indústria cinematográfica americana. Trabalhar em um estúdio coberto de verde era novidade para mim. Desta vez, eu já sabia o que esperar. No primeiro longa, Alice também é uma personagem incomodada, esquisita, insegura de si mesma. Aqui, ela já passou um ano viajando pelo mundo, sendo capitã de um navio, então está extremamente empoderada e sabe quem é.

Na sua opinião, como Alice se encaixa nas discussões atuais sobre papéis femininos em Hollywood?

É bacana porque se trata de um filme para jovens, em geral. Ela volta de uma viagem pelo mundo em que foi capitã de um navio e fica horrorizada quando, de volta à sua casa, as expectativas em relação a ela são ainda tão pequenas. Fazer uma sátira sobre isso é ótimo, porque dá para perceber claramente como era ridícula a lógica dessa época. É ótimo também ter uma mulher jovem tão empoderada, segura de si, como protagonista de um filme que muitos jovens vão ver.

Se você pudesse viajar no tempo, o que faria?

Eu certamente me tornaria um bebê por alguns dias, só para ter alguém cuidando de mim o tempo todo, sem nenhuma responsabilidade! (risos)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

