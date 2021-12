Meu Rei mostra relacionamento tumultuado vivido por um casal

Meu Rei é o quarto filme dirigido pela atriz e cineasta Maïwenn. Em linhas gerais, é a história de uma mulher apaixonada por um sedutor descompromissado.

Trata-se de um conto de amor louco, não pela quebra de paradigmas sociais ou coisa assim. Mas antes pela forma avassaladora com que essa paixão entra na vida de Tony (Emmanuelle Bercot, melhor atriz no Festival de Cannes), mulher de meia idade que não acredita muito bem que o esperto conquistador George (Vincent Cassel) está a fim dela.

Os dois vivem um relacionamento tumultuado, que começa com muita gargalhada e diversão, mas não demora para que farpas sejam trocadas. Brigas e gritos dividem espaço com risadas e sexo, e será assim durante todo o filme. É o típico casal tapas e beijos.

Dois tempos

A narrativa possui altos e baixos, acompanhando brigas e reconciliações durante dez anos de relacionamento. A mão pesada da diretora constrói esses personagens com certo traço de excentricidade, o que torna tudo muita vezes gritado, exagerado, como se os atores se esforçassem para se destacar, observados por uma câmera na mão trêmula que aumenta o desconforto das situações.

O filme é construído em dois tempos: entrelaça os desdobramentos da vida do casal e o futuro da personagem numa clínica de reabilitação depois de um grave acidente que a deixou deficiente no movimento das pernas. Ali o filme expõe a solidão da mulher e a ausência do homem que ela tanto adorou outrora.

