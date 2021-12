Meu Pé de Laranja Lima ganha nova adaptação para o cinema

Zezé, uma criança de 8 anos que vive com a família pobre no interior de Minas Gerais, muda-se para uma casa menor e se torna o "dono" de um pé de laranja lima. É lá que ele solta a imaginação para viver aventuras. Com um pai autoritário e agressivo, é na amizade com o "portuga" Manoel Valadares (José de Abreu) que João encontra a felicidade e uma forma de escapar da dura realidade. Esta é a história de Meu Pé de Laranja Lima, longa baseado no livro homônimo de João Mauro de Vasconcelos, lançado em 1968, que estreia nos cinemas nesta sexta-feira, 19.

Esta é a segunda incursão do livro nas telas. A primeira foi em 1970. "O primeiro filme era muito fiel e literal por ter sido lançado aproveitando o sucesso estrondoso do livro. Mas, 43 anos depois, a gente se sentiu um pouco mais à vontade para ser fiel ao espírito da obra e dos personagens", explica o diretor Marcos Bernstein, que também escreveu o roteiro ao lado de Melanie Dimantas.

O projeto da adaptação surgiu em 2004, quando Marcos havia recém-lançado o longa O Outro Lado da Rua, estrelado por Fernanda Montenegro e Raul Cortez. O roteiro começou a ser escrito por ele, que pediu para assumir a direção. A ideia era fazer uma nova adaptação do livro, não um remake do filme de 1970. "Só revi o filme após fazer algumas versões do roteiro", afirma Marcos.

A escolha do ator que encarnaria o protagonista foi mais rápida do que os produtores imaginavam. Foram apenas seis testes até que João Guilherme Ávila apareceu e encantou os produtores. "Ele participa de praticamente todas as cenas do filme e mostrou um comportamento profissional. Fez um belo trabalho não só na interpretação, mas na concentração e foi um guerreiro", elogia Bernstein.

João, de 11 anos, adorou participar da adaptação de Meu Pé de Laranja Lima. "Foi bem cansativo, mas foi legal. Conheci novos amigos e vivi a experiência de fazer um filme", disse o ator, que tinha apenas experiência de participar de um curta-metragem. Aliás, foi essa participação que lhe valeu o convite para fazer o teste do personagem Zezé.

O jovem ator elogiou o diretor Marcos, "muito tranquilo e paciente", e o ator José de Abreu "que deu dicas e falava para eu ficar calmo". E garante que o pai, o cantor sertanejo Leonardo, gostou de vê-lo na telona. "Ele ficou orgulhoso e emocionado", disse João, que espera o lançamento nacional do filme para receber mais convites para projetos no cinema ou na televisão.

Assista ao trailer do filme Meu Pé de Laranja Lima

<VIDEO ID=1318642/>

Confira o filme lançado em 1970

<VIDEO ID=1318643/>

