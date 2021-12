Miá e Fábio têm uma relação intensa. Um mês de paixão foi suficiente para que eles se casassem e apenas três anos depois já enfrentassem a primeira grande crise do relacionamento. Este é o mote de Meu Passado Me Condena 2, sequência da história dos personagens vividos por Miá Mello e Fábio Porchat.

O casal formado pelo palhaço atrapalhado e a jornalista reclamona foi criado por Tati Bernardi para uma série do Multishow, com temporadas em 2012 e 2013. A dupla chegou aos cinemas em 2013 com a marca de 3,2 milhões de ingressos vendidos, está em cartaz no teatro desde o ano passado e agora volta às telonas para mostrar os complicados aspectos da convivência a dois.

A TARDE entrevistou com exclusividade, em São Paulo, os protagonistas e a diretora Julia Rezende, que também esteve por trás do primeiro filme e da versão televisiva da história.

Verena Paranhos Meu Passado Me Condena 2: A TARDE fala com diretora e atores

"A gente procurou fazer um filme com conflitos mais maduros. Se no primeiro as brigas deles eram por motivos banais, como 'você corta unha na cama', no filme 2 a gente está tratando de um casal desgastado, em que o sexo já não é a mesma coisa, ela já não admira tanto ele", explica Julia Rezende.

Embora sejam explorados os aspectos cômicos das diferenças entre os dois personagens, os conflitos têm como base situações comuns, como a divisão das despesas da casa, o esquecimento do aniversário de casamento e o reencontro com a ex-namorada de adolescência.

"É uma confusão com a qual todo mundo se identifica, porque casar, se relacionar, não é uma coisa simples. Não tem manual, é muito difícil saber o que vai dar certo, o que não vai dar. Falar sobre relacionamento tem sempre assunto", diz Miá, tentando puxar a conversa para uma reflexão mais séria, enquanto Porchat não perde

tempo e faz graça.

"O amor transforma os defeitos em qualidades também. Você se apaixona por tudo. Não só por aquele sorriso, mas também por aquele pum", brincou o comediante, que leva à cena sua interpretação pra lá de exagerada.

Os dois atores apresentam total sintonia mesmo fora das câmeras e com os microfones desligados. "Tem gente que acha que somos casados na vida real. Isso é maravilhoso, porque vemos que a pessoa comprou esse casal mesmo. Eu falo que a gente é casado profissionalmente", Miá afirma, e Fábio brinca mais uma vez: "Tem a ver, porque a gente não transa. É a mesma coisa de estar casado".

Portugal

Se no primeiro filme a história se passava em um navio, no qual Miá e Fábio tentavam aproveitar a lua de mel em meio a confusões, no segundo a crise se desenrola em Portugal.

Quando descobre que o avô (Antônio Pedro) que mora na Terrinha ficou viúvo, Fábio vê na viagem a oportunidade de salvar o casamento. Ao chegar, o casal precisa fingir para a família a boa convivência que já não tem.

"É engraçado porque, apesar de estarem em outra paisagem, internamente eles estão tão confinados quanto no navio, porque Miá está em outro país, num lugar que ela não queria, tentando ir embora sem conseguir. Acho que ela estava se sentindo tão confinada quanto antes", explica Julia Rezende.

A ideia de filmar em Portugal foi da produtora Mariza Leão (De Pernas Pro Ar) e baseou toda a construção do roteiro. Para ela, a questão das franquias ainda está engatinhando no Brasil.

"Só existe o filme dois quando houver uma razão, uma história para contar. A mesma paixão do começo tem que mover a sequência. Este é o caso do filme, que mostra que tudo está acontecendo muito rápido, a crise dos 7 anos já acontece aos 3", disse Mariza em entrevista coletiva.

A equipe passou quatro semanas em Portugal, com locações em Lisboa e em uma quinta na região de Gradil, no vilarejo medieval de Sortelha, perto da Serra da Estrela. É justamente este aspecto que garante uma bela fotografia ao filme - coisa rara nas comédias brasileiras - e o torna mais interessante que o primeiro. Outro êxito da sequência é conseguir inserir bem na história personagens antigos, além de acrescentar novos. Os trambiqueiros Suzana (Inez Viana) e Wilson (Marcelo Valle) aparecem como donos da funerária "Vá com Deus, ó pá!" e tentam tirar vantagem da população idosa do vilarejo. Em uma de suas artimanhas, Suzana seduz o avô de

Fábio com a intenção de herdar sua fortuna e garante cenas hilárias.

Já Cabeça (Rafael Queiroga) mais uma vez surge como o melhor amigo que vai tirar Fábio da fossa pós-briga.

Os portugueses Ricardo Pereira e Mafalda Rodiles interpretam o casal Álvaro e Ritinha, a primeira namorada de Fábio. A simples presença dela, o tipo de mulher perfeita que reconhece as qualidades do parceiro, joga mais pimenta nas brigas dos brasileiros.

O resultado é uma comédia leve, que fala de relacionamento e pode agradar famílias inteiras, independentemente se o primeiro filme foi visto ou não.

