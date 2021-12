"Meu Malvado Favorito 3" ganha primeiro trailer

A animação "Meu Malvado Favorito 3" ganhou o primeiro trailer nesta quarta-feira, 14. Confira abaixo.

Na trama, ex-ator mirim e astro de TV, Balthazar Bratt foi um típico malvado bem-sucedido nos anos 80. De volta à ativa, ele ocupará o posto de novo supervilão em "Meu Malvado Favorito 3" e causará o terror na vida de Gru. "Meu Malvado Favorito 3" traz de volta os personagens mais famosos da série: Gru, Agnes, Margo, Edith, Dr. Nefario e os atrapalhados Minions.

O terceiro capítulo da franquia - que levou mais de 9 milhões de pessoas aos cinemas no Brasil e faturou mais de R$100 milhões em bilheteria -, é produzido pela Illumination Entertainment (de "Minions", "Pets - A Vida Secreta dos Bichos" e do ainda inédito "Sing - Quem Canta Seus Males Espanta"). Dirigida por Kyle Balda e Pierre Coffin, a animação traz Leandro Hassum e Maria Clara Gueiros entre os dubladores nacionais e tem estreia prevista para junho de 2017 no Brasil.

