A atriz Meryl Streep, ganhadora de três prêmios Oscar, traz para a tela do cinema o rock que está dentro dela em Ricki and the Flash - De Volta para Casa, onde interpreta uma cantora de bar que deixou a família para seguir o sonho de ter uma carreira no rock and roll.

A atriz de Hollywood retrata Ricki, que retorna para casa para ajudar sua filha Julie durante um período difícil - papel interpretado por sua filha na vida real, Mamie Gummer. Embora Meryl tenha cantado antes diante das câmeras, em filmes como Mamma Mia, a atriz diz que só se sente confiante fazendo isso no cinema.

"Eles são diferentes, sabe. Cada personagem é diferente, todos esses momentos em que eu cantei realmente não são parecidos uns com os outros, porque são mulheres diferentes", disse Meryl a repórteres na estreia do filme, na segunda-feira à noite. "Eu não acho que tenho coragem de me levantar na frente das pessoas e cantar, mas me dê uma personagem, e eu vou cantar".

Meryl aprendeu a tocar violão para o papel no filme, no qual toca ao lado do cantor e ator Rick Springfield. "Cada fim de semana em agosto deste ano ele está enchendo estádios em todo o país, então eu tive realmente de aprender a tocar e conquistar o direito de estar no palco com esses grandes músicos", disse ela, falando de Springfield.

A atriz chegou à estreia em Nova York com Gummer e as duas posaram para fotos juntas. "A partir de agora, estou fazendo todos os filmes com as minhas filhas", brincou.

Meryl Streep interpretará vocalista de rock em 'Ricki and The Flash'

