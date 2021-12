Meryl Streep fará papel de bruxa em filme da Disney

A Disney divulgou na sexta-feira, 27, a primeira foto da atriz Meryl Streep interpretando uma bruxa má na produção Into the Woods. A previsão de estreia do filme, que tem no elenco, Johnny Depp, Anna Kendrick, Chris Pine e Emily Blunt, é dezembro de 2014. O longa conta a história de um padeiro e sua esposa, que buscam desfazer a maldição de uma bruxa e, assim, começarem uma família. Ao longo do caminho, eles encontram personagens de contos de fadas, como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Rapunzel, e, juntos, ficam sabendo o que acontece depois do felizes para sempre. A direção é de Rob Marshall, de Chicago, Memórias de uma Gueixa e Piratas do Caribe.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo