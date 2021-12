O Pato Donald, um dos personagens mais engraçados dos Estúdios Disney, encanta a garotada desde 1934. O patinho rabugento ganhou uma compilação de seus melhores momentos e internauta publicou no youtube.

O "jeitinho" temperamental de Donald foi agrupado em várias histórias com os seus melhores momentos. Veja no vídeo os takes disponibilizados pelo usuário João Roberto Palma em seu canal no youtube:

Da Redação Melhores momentos do Pato Donald para ver online

