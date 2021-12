Mel Gibson diz que não irá mais financiar os próprios filmes

O diretor e ator norte-americano Mel Gibson afirmou nesta sexta-feira (4) que não irá mais financiar seus próprios filmes. A informação é da revista "The Hollywood Reporter".

Segundo a publicação, o ator fez a afirmação durante o primeiro dia do festival de cinema Karlovy Vary, na República Tcheca, onde foi receber uma premiação pelo conjunto de sua obra.

"Estou fora desse negócio de financiar meus próprios filmes, porque eles veem você chegando e te levam para uma dar uma volta. Eu não sou bobo. É difícil para as coisas que eu considero digno dirigir, com boa história convincente - ninguém tem muita fé e nunca teve."

O diretor não quis falar mais detalhes de seus projetos. "Toda vez que eu falo, alguém vai lá e faz. É uma coisa tipo espionagem industrial... E eles ainda fazem mal e para a TV."

Gibson acabou de atuar em um filme no Estado do Novo México (EUA), do diretor francês Jean-Francois Richet. "Eu interpreto um cara de moto que por acaso tem uma filha, que passa a estar em apuros... e uma aventura começa."

Controvérsias

Recentemente o ator e diretor Gary Oldman saiu em defesa de Mel Gibson, acusado de antissemitismo em 2006.

À "Hollywood Reporter", Gibson diz acreditar que o assunto não é mais motivo de discussão. "É uma história com oito anos de idade. Ela continua a voltar como uma reprise. Mas eu já lidei com isso e com responsabilidade. E tenho trabalhado em mim qualquer coisa que eu tenha sido culpado."

Gibson que realizou como ator diversos papeis e dirigiu os filmes "Apocalypto" e "A Paixão de Cristo", financiados pela sua produtora, afirma que não irá mais financiar seus próprios filmes.

