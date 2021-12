"Me and Earl and the Dying Girl" vence Festival de Sundance

"Me and Earl and the Dying Girl", um drama comovente dirigido pelo americano de origem mexicana Alfonso Gómez-Rejón, venceu no sábado (31) o prêmio principal da 31° edição do Festival de Cinema de Sundance.

O filme, que narra a história de um adolescente reservado que se torna amigo de uma colega de turma com câncer, recebeu o prêmio do júri de filme americano, o principal prêmio do festival de cinema independente, organizado em Park City, Utah.

"Me and Earl and the Dying Girl" também recebeu o prêmio do público de melhor filme, no terceiro ano consecutivo em que o mesmo filme ganha o prêmio do júri e o da audiência, depois de "Whiplash" em 2014 e "Fruitvale Station" em 2013.

Os vencedores de Sundance costumam receber ótimas críticas e brilhar nas principais cerimônias de premiação de Hollywood, como demonstra "Whiplash", indicado ao Oscar de melhor filme este ano.

