Matt Damon estreará como diretor no drama A Foreigner

O ator americano Matt Damon estreará como diretor em A Foreigner ( "Um Estrangeiro", em tradução livre), drama que narra uma história real sobre uma conspiração que teria acontecido na Guatemala, informou nesta quarta-feira, 28, o site Hollywood Reporter.



O roteiro, do ganhador do Oscar Chris Terrio, de Argo (2012), conta a história de um homem assassinado na Guatemala que deixou um vídeo no qual insinua que algo pode acontecer com o presidente do país, sua esposa e pessoas próximas.



Terrio fará a adaptação do roteiro a partir de um artigo da revista New Yorker escrito por David Grann intitulado A Murder Foretold.



O filme será protagonizado pelo próprio Damon, e contará com a distribuição do estúdio Paramount Pictures e produção da Indian Paintbrush.



Damon estrearia na direção com Promised Land (2012), assumida por Gus Van Sant porque o ator teve que atrasar sua agenda para rodar de novo cenas do thriller Elysium.



Além disso, o ator aceitou participar do novo filme de Christopher Nolan, Interstellar, no qual dividirá a tela com Anne Hathaway, Matthew McConaughey e Jessica Chastain.



Damon atualmente está nos cinemas com Elysium (2013), que já arrecadou mais de US$ 140 milhões em bilheteria no mundo todo, e recebeu boas críticas por seu papel no filme da HBO Behind the Candelabra (ainda sem título em português) (2013), com Michael Douglas.

