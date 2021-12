Matrix, Tubarão e Um Sonho de Liberdade voltam ao cinema

Na 10ª temporada do projeto Clássicos Cinemark, os cinéfilos vão ter a oportunida de ver seis excelentes filmes no cinema: Matrix, Tubarão, Sexta-feira 13, Um Sonho de Liberdade, Carlota Joaquina: A Princesa do Brail e A Noviça Rebelde (confira o serviço com as datas de exibição abaixo).

O filme que vai abrir a temporada é "Carlota Joaquina: A princesa do Brasil", praticamente o primeiro filme da retomada do cinema nacional, lançado em 1995. Depois, vai ser a ver de rever as aventuras de Neo, Morpheus e Trinity em "Matrix", longa de 1999 e um dos melhores dos irmãos Wachowski. Comemorando os 40 anos de lançamento, também será exibido "Tubarão", o filme dirigido por Steven Spielberg que abriu caminho para os blockbusters.

O clássico de terror "Sexta-feira 13", com o assassino Jason, será o quarto filme a ser exibido no Clássicos Cinemark. O penúltimo será "Um Sonho de Liberdade", filme baseado em um livro de Stephen King, que foi sucesso de público e crítica em 1994, e tem Tim Robbins como um jovem preso acusado de um crime que não cometeu.

O musical "A Noviça Rebelde" vai encerrar a 10ª temporada. Julie Andrews é a noviça que vai trabalhar como governanta na casa do capitão Von Trapp (Christopher Plummer).

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Rede (www.cinemark.com.br) ou na bilheteria dos cinemas participantes na semana de exibição de cada filme. Clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto no valor do ingresso. Os ingressos têm valor fixo de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

As sessões acontecem sempre aos sábados, domingos e quartas-feiras, e os horários de exibição estarão disponíveis no Cineinsite na semana em que o filme voltar a cartaz.

