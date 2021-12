Matrix 4: Warner divulga primeiras imagens e data do trailer

A Warner Bros divulgou imagens de Matrix: Resurrections, nova sequência da franquia Matrix. O estúdio também anunciou que o trailer será lançado na próxima quinta-feira, dia 9.

O material pode ser visto em um site oficial interativo. No endereço, um teaser é disponibilizado como uma experiência em tempo real para o tempo e localização geográfica de cada internauta.

Ao escolher entre uma pílula azul ou vermelha, é lançado um teaser trailer. Selecionando uma das opções, combinações com 180 mil cenas inéditas podem ser exibidas. Matrix: Resurrections tem estreia prevista para 22 de dezembro de 2021.

Sucesso

Internautas vibraram com as imagens do ator Keanu Reeves caracterizado como o icônico protagonista, Neo. O galã dos anos 90 e 2000 vai reviver o personagem pela primeira vez após 18 anos.

O primeiro Matrix foi lançado em 1999. Junto com Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, ambas de 2003, a franquia faturou US$1,6 bilhão nas bilheterias mundiais.

