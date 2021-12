Cerca de 20 anos após o primeiro filme, lançado em 1999, os fãs já podem se preparar para voltar à realidade tecnológica de Matrix. A Warner Bros confirmou nesta terça-feira, 20, uma nova sequência da trilogia. O ator Keanu Reeves retorna como o icônico Neo, enquanto Carrie-Anne Moss viverá novamente a personagem Trinity.

De acordo com informações do Estadão, o anúncio foi feito por Toby Emmerich, presidente da Warner Bros. Além de confirmar Keanu e Carrie, o executivo também revelou que Lana Wachovski estará de volta para assumir a produção e a direção do longa.

"Lana [Wachowski] é uma verdadeira visionária - uma singular, original e criativa diretora de filmes - e estamos felizes de que ela esteja escrevendo, dirigindo e produzindo este novo capítulo no universo Matrix", afirmou Toby.

"Muitas das ideias as quais Lily [Wachowski] e eu exploramos 20 anos atrás sobre nossa realidade estão ainda mais relevantes agora. Estou muito feliz de ter esses personagens de volta em minha vida e grata por mais uma chance de trabalhar com meus brilhantes amigos", declarou Lana.

Famoso pelos efeitos especiais e um dos grandes responsáveis por popularizar cenas de ação em câmera lenta, Matrix teve uma trilogia formada pelos filmes Matrix (1999), Matrix: Reloaded (2003) e Matrix: Revolutions (2003). Não foram divulgados detalhes sobre nome, sinopse, ou data de estreia do quarto filme.

Da Redação | Foto: Divulgação | Warner 'Matrix 4' é confirmado e terá Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss

