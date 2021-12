Marvel, Lucasfilm e Walt Disney Studios anunciam as datas das novas produções

A Walt Disney Studios aproveitou a sua convenção D23, que foi realizada até anteontem, em Anaheim, nos EUA, para anunciar o calendário de seus próximos lançamentos no cinema. Dona ou associada de marcas como a Pixar, LucasFilm e Marvel, a empresa mostrou que vem forte nos próximos meses, seja em longas de animação ou com atores.

Além do já esperado Star Wars - O Despertar da Força, que estreia 17 de dezembro, a lista engrossa no ano que vem com Tempestade no Deserto (29 de janeiro), Mogli - O Menino Lobo (15 de abril), Capitão América 3: Guerra Civil (6 de maio), Alice no País das Maravilhas: Através do Espelho (27 de maio), Meu Amigo, o Dragão (12 de agosto), Doutor Estranho (26 de outubro), Star Wars: Rogue One (15 de dezembro) e Queen of Katwe (2016).

Em 2017 são esperados A Bela e a Fera (17 de março), Guardiões da Galáxia 2 (4 de maio), Star Wars: Episódio VIII (26 de maio) e Piratas do Caribe 5 - Mortos Não Contam Histórias (7 de julho - com a volta de Orlando Bloom), Homem-Aranha (26 de julho) e Thor: Ragnarok (2 de novembro). Vingadores: Guerra Infinita - Parte 1 surge em 2018 (3 de maio), enquanto Star Wars: Episódio IX só aparece em 2019, junto com Vingadores: Guerra Infinita - Parte 2 (2 de maio).

As animações começam com O Bom Dinossauro (7 de janeiro), Zootopia (4 de março), Procurando Dory (17 de junho), Moana (23 de novembro), além de Toy Story 4 (em 16 de junho de 2017) e Gigantic, que chega em 2018. Todas as datas valem para o mercado norte-americano.

Entre os destaques gerais, Mogli que mistura atores e computação gráfica e a sequência do sucesso Procurando Nemo, com Procurando Dory, que reúne Nemo, Marlin e Dory, na busca de respostas sobre o passado da peixinha.

